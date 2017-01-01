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İtfaiye ekiplerinden 'baykuş' operasyonu



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde, yuvasından düşen baykuş yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yuvasına konuldu.

Edinilen bilgiye göre Develi Devlet Hastanesi'nin bahçesinde, vatandaşların yuvasından düşen bir baykuş bulduğu ve itfaiye ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Hastane bahçesine gelen itfaiye ekipleri, teslim aldıkları baykuş yavrusunu, itfaiye merdiveni ile çıkarak yeniden yuvasına bıraktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

(AÖ-Y)



09.05.2017 09:30:58 TSI

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