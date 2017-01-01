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10.5 kilo esrarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10.5 kilo esrar ile birlikte yakalanan zanlı hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya karayolunda yapılan operasyonda, durdurulan bir otomobilin tampon bölümüne zulalanmış vaziyette 10.5 kilo esrar maddesi ele geçirilmişti.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.G. hakkında yapılan işlemin ardından doktor kontrolünden geçirildi ve mahkemeye sevk edildi.

(AÖ-Y)



09.05.2017 09:35:36 TSI

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