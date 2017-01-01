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Vali Çakacak, Vakıflar Haftası'nı kutladı

09 Mayıs 2017 Salı, 09:39
Vali Çakacak, Vakıflar Haftası'nı kutladı
Vali Çakacak, Vakıflar Haftası'nı kutladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, vakıf kültürünün sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerini gösterdiğini belirterek, Vakıflar Haftası'nı kutladı.
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 8-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanacak Vakıflar Haftası dolayısıyla, sorumluluk alanına giren Adana, Mersin ve Osmaniye'de çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Recep Kafes, beraberindeki heyetle birlikte Mersin'e gelerek, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakacak, vakıfların toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Vakıf kültürü bizlere sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerini göstermektedir" dedi.
Vakıflar Bölge Müdürü Kafes ve beraberindeki heyetin nezdinde tüm vakıf çalışanlarının Vakıflar Haftası'nı kutlayan Çakacak, çalışmalarında başarılar diledi.
Bölge Müdürü Kafes ise Çakacak'a kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu yıl 34'üncüsü 'Vakıf Medeniyeti ve Kudüs' temasıyla kutlanan Vakıflar Haftası boyunca sergi, konferans gibi birçok etkinlik gerçekleştireceklerini söyleyen Kafes, etkinlikler kapsamında vakıfları anlamak, vatandaşlara anlatmak ve tanıtmak amacıyla sorumluluk alanları olan Adana, Mersin ve Osmaniye illerini ziyaret ederek çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kafes, vakıfların Mersin özelinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinde verdiği desteklerden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür etti.
(KYM-Y)

09.05.2017 09:48:24 TSI
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