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Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi kreşinde karne heyecanı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde faaliyetlerini sürdüren çocuk kreşlerde 2016-2017 yılı eğitim ve öğretim gören 40 minik öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde hizmete açılan çocuk kreşinde eğitim ve öğretim gören minikler karne heyecanı yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen karne törenine, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Onur Çaycı, Belediye Başkan Yardımcıları ve öğrencileri ile velileri katıldı.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, eğitimlerini tamamlayan 40 öğrenciye öğretmenleri eşliğinde karnelerini verdi ve çeşitli hediyeler dağıttı. İlk karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okundu. Başkan Bulutlar, yaptığı kısa konuşmasında çocukların eğitim hayatları boyunca birçok karne alacaklarını ama ilk karnelerini hiçbir zaman unutamayacaklarını belirterek, "Kreşte eğitim gören çocuklarımız Kültür Merkezimiz de çeşitli alanlar da kurs alan Anne ve babaların çocukları. Hayat boyu eğitim şart. Eğitime ilk adım atan bu çocuklarımızın sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. En büyük iş anne ve babaya düşüyor. Milli ve manevi değerlerimizden asla ödün vermeden bu ülke için bu atılmış tohumları hep beraber gözetleyeceğiz, kollayacağız ve bu ülkenin çınarları yapacağız. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında başarılı bir eğitim dönemi geçiren yavrularımızı kutluyor, onların eğitimlerini sağlayan öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kreşte eğitim alan minik öğrencilerin hazırlamış olduğu çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı.

(ÖB-ÖB-Y)



09.05.2017 09:53:56 TSI

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