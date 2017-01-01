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Taban köyü hayrı yapıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 09:53
Taban köyü hayrı yapıldı
Taban köyü hayrı yapıldı

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli Taban köyünde geleneksel köy hayır cemiyeti 2 bin kişinin katılımı ile düzenlendi.
Yenice ilçesine bağlı Taban köyünde düzenlenen geleneksel hayır cemiyetinde köy camiinde imam-hatip Hasan Topuz Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Kılınan namazın ardından 2 bin kişiye taskebabı, pilav ve ayran ikram edildi. Geleneksel köy hayına Gönen ve Yenice ilçesinden gelen vatandaşlar ile çevre köy halkları katıldı. Taban köyü muhtarı Mustafa Kasar "Her yıl düzenlediğimiz köy hayrına katılan tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi.
(GD)

09.05.2017 10:02:33 TSI
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