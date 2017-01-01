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Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu eğitime başlıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 09:54
Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu eğitime başlıyor
Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu eğitime başlıyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği'nin girişimleri ile Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu önümüzdeki günlerde eğitime başlıyor.
Eğitimlerin 6-13 yaş gruplarında verileceği Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu'nda yavru kartallar disiplinli bir çalışma ile geleceğin futbol yıldızları arasına girmeye aday olacak.
Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu'nun önümüzdeki günlerde eğitime başlayacağını ifade eden deneyimli futbol hocası Fatih Esirgen, "Amacımız burada eğittiğimiz, gelişim gösteren yetenekli ve çalışkan öğrencilerimizi şampiyon Beşiktaş'ın altyapı seçmelerine götürerek orada başarılı olmasını sağlamak" dedi.
Futbol okulu devamında yetenekli öğrencileri kulüp bünyesine alacaklarının altını çizen Esirgen, "Maalesef Tekirdağ'da daralan bir futbol sevgisi var. Bizler Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu ile bu sevgiyi arttırıp Beşiktaş altyapı gruplarına seçilemeyen öğrencilerimizi birkaç yıl içinde oluşturacağımız futbolcu kaynağı ile Tekirdağ ve Türk Futbolu için parlayan yetenekler çıkartma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.
12 ay boyunca devam edecek Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu'na başvurmak isteyenlerin 0505 466 07 84 nolu telefondan başvuru yapılabileceği belirtildi.
(YG-MEF-Y)

09.05.2017 10:03:14 TSI
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