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Reşadiye Ülkü Ocaklarından Ahmet Şafak konseri

09 Mayıs 2017 Salı, 09:54
Reşadiye Ülkü Ocaklarından Ahmet Şafak konseri
Reşadiye Ülkü Ocaklarından Ahmet Şafak konseri

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Reşadiye Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen 'Yeniden Fetih II' adlı programda sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.
İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Sefa Yiğit, Saadet Partisi Reşadiye İlçe Başkanı Yusuf Avşar, Ülkü Ocakları Reşadiye İlçe Başkanı Gökberk Şahin, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'ın okunmasının ardından başlayan programda daha sonra Kur'an'ı Kerim okundu.
Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in tablosu için açık artırmayla satışa sunuldu. Yardım amaçlı yapılan açık artırmada 10 yaşındaki Ahmet Can Demir, şehit Ömer Halisdemir tablosunun sahibi oldu. Tablosunu almak için sahneye gelen Demir, Şehit Halisdemir portresini Ülkü Ocakları'na bağışlayarak MHP Reşadiye İlçe Başkanı Ahmet Öztürk'e verdi.
Daha sonra sahne alan Sanatçı Ahmet Şafak söylediği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
(HA-UY-Y-)

09.05.2017 10:03:25 TSI
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