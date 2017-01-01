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Büyükşehir'den ihale

09 Mayıs 2017 Salı, 09:55
Büyükşehir'den ihale

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erciyes'te bulunan sosyal tesislerde tadilatlar yapacak. Konuyla ilgili ihaleye altı firma katıldı.
Erciyes'te bulunan sosyal tesislerde muhtelif tadilatlar yapım işi ihale edildi. Yaklaşık maliyeti 528 bin 806 TL olarak belirlenen ihaleye altı firma katılarak teklif verdi.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Ayşegül Nebiha Aydın: 385 bin 503 TL
Doğanay İnşaat: 433 bin 791 TL
Eren İnşaat: 446 bin 215 TL
Öm-Er İnşaat: 461 bin 207 TL
Sağlam Ticaret: 496 bin 883 TL
ADS Plan Proje: 589 bin 638 TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
(AÖ-Y)

09.05.2017 10:04:26 TSI
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