ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehidin oğlundan teşekkür plaketi

09 Mayıs 2017 Salı, 09:56
Şehidin oğlundan teşekkür plaketi
Şehidin oğlundan teşekkür plaketi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Şehit Polis Memuru Murat Savaş Kale'nin, 2 yaşındaki oğlu Yusuf Nihat, babasının ismini bir parka vermesinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, teşekkür plaketi takdim etti.
Polis memuru Murat Savaş Kale, 2015'te Tunceli'de terör örgütü mensuplarınca polis merkezine düzenlenen saldırıda çıkan çatışmada şehit olmuştu. Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde oturan şehit polisin eşi Belgin Kale, Kepez Belediyesi'nden şehidin ismini bir parka verilmesini talep etmişti.
Kepez Belediye Meclisi de 2016 Ağustos ayındaki oturumunda şehit polis memuru Murat Savaş Kale'nin ismini, oy birliği kararı ile Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde bir parka verdi.
Belgin Kale, babası şehit olduğunda 40 günlük bir bebek olan 2 yaşındaki oğlu Yusuf Nihat ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.
Tütüncü, makamında ağırladığı şehit ailesiyle bir süre sohbet etti ve Yusuf Nihat'a çeşitli hediyeler verdi.
Yusuf Nihat Kale de babasının ismini bir parka vererek yaşatmasından dolayı annesiyle birlikte Tütüncü'ye teşekkür plaketi takdim etti.

"Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız"
Şahadete yürüyen ölümsüz kahramanların manevi hatıralarına hürmeti önemsediklerine belirten Başkan Tütüncü, "Bugüne kadar, birçok kahraman şehidimizin ismini yaptığımız eserlere vererek, hatıralarını yaşattık. Kahraman şehidimiz Murat Savaş Kale de, gözünü kırpmadan vatanı, ay yıldızlı al bayrağı için şehit oldu. Şehidimiz Kale'nin, terörle mücadelede vatan aşkı ile en değerli varlıkları olan canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Eğer biz bu topraklarda rahat ve huzurlu olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bize düşen görev de şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine sahip çıkmaktır. Devletimiz her zaman tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz canlarını bizler için verdi; şehitlerimizin emanetti olan çocukları ve eşleri de bize emanettir. Belediyemizin imkânları her zaman şehit ailelerimizin emrindedir. Bugüne kadar her zaman şehit ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."
(SÇ-SÇ-Y)

09.05.2017 10:05:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL

KAYMAKAMLIK KUPASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Milli basketbolcu Fatih Solak Muratpaşa'da
YEREL

MİLLİ BASKETBOLCU FATİH SOLAK MURATPAŞA'DA
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi atandı
YEREL

ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE OBEZİTE CERRAHİSİ ATANDI
Döşemealtı Hastanesinde kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL

DÖŞEMEALTI HASTANESİNDE KABA İNŞAATIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu
YEREL

KUMLUCA'DA 'NARKO-SOKAK' OPERASYONU
&quot;Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım&quot;
YEREL

"HER KULÜBE VAGNER LOVE GİBİ BİR FUTBOLCU LAZIM"
Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık
YEREL

BAYKAL'A AİT İŞ MERKEZİNDEKİ HIRSIZLIK

Özge bebeğe protez takılacak
YEREL

ÖZGE BEBEĞE PROTEZ TAKILACAK
Bahçeli 17 Mayıs'ta Alanya'da
YEREL

BAHÇELİ 17 MAYIS'TA ALANYA'DA
Başkan Yücel'den Avsallar halkına imar planı müjdesi
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN AVSALLAR HALKINA İMAR PLANI MÜJDESİ
Tenis: 12. Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonası
YEREL

TENİS: 12. TÜRKİYE SENYÖR TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
Türel: &quot;30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz&quot;
YEREL

TÜREL: "30'UN ÜZERİNDE KAVŞAKTA DÜZENLEME YAPIYORUZ"
Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı
YEREL

AÇIK HAVA TİYATROSU İHALEYE ÇIKARILDI
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
YEREL

MİNİK ÖZGE İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Antalya'daki alkol düzenlemesi
YEREL

ANTALYA'DAKİ ALKOL DÜZENLEMESİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Antalya'da fuhuş operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FUHUŞ OPERASYONU
ENFEST başlıyor
YEREL

ENFEST BAŞLIYOR
&quot;Alkol gözlüğü&quot; ile penaltı atışı
YEREL

"ALKOL GÖZLÜĞÜ" İLE PENALTI ATIŞI

Antalya'da Yılın Ebeleri seçildi
YEREL

ANTALYA'DA YILIN EBELERİ SEÇİLDİ
Özge bebek, Ömer Özkan ile buluştu
YEREL

ÖZGE BEBEK, ÖMER ÖZKAN İLE BULUŞTU
Antalya'da kruvaziyer turist trafiği
YEREL

ANTALYA'DA KRUVAZİYER TURİST TRAFİĞİ
Başkan Uysal, MURGEM öğrencileri ile buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, MURGEM ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
Başkan Uysal: &quot;Geleceğimize yatırım yapıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de ilk kez fasülye görünümlü afyon sakızı yakalandı!
GÜNDEM

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAKALANDI!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 İşte dünyanın en genç zengini
  • 4 TSK 24 tane birden sipariş verdi