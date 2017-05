YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehidin oğlundan teşekkür plaketi

ANTALYA (İHA) - Şehit Polis Memuru Murat Savaş Kale'nin, 2 yaşındaki oğlu Yusuf Nihat, babasının ismini bir parka vermesinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, teşekkür plaketi takdim etti.

Polis memuru Murat Savaş Kale, 2015'te Tunceli'de terör örgütü mensuplarınca polis merkezine düzenlenen saldırıda çıkan çatışmada şehit olmuştu. Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde oturan şehit polisin eşi Belgin Kale, Kepez Belediyesi'nden şehidin ismini bir parka verilmesini talep etmişti.

Kepez Belediye Meclisi de 2016 Ağustos ayındaki oturumunda şehit polis memuru Murat Savaş Kale'nin ismini, oy birliği kararı ile Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde bir parka verdi.

Belgin Kale, babası şehit olduğunda 40 günlük bir bebek olan 2 yaşındaki oğlu Yusuf Nihat ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tütüncü, makamında ağırladığı şehit ailesiyle bir süre sohbet etti ve Yusuf Nihat'a çeşitli hediyeler verdi.

Yusuf Nihat Kale de babasının ismini bir parka vererek yaşatmasından dolayı annesiyle birlikte Tütüncü'ye teşekkür plaketi takdim etti.



"Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız"

Şahadete yürüyen ölümsüz kahramanların manevi hatıralarına hürmeti önemsediklerine belirten Başkan Tütüncü, "Bugüne kadar, birçok kahraman şehidimizin ismini yaptığımız eserlere vererek, hatıralarını yaşattık. Kahraman şehidimiz Murat Savaş Kale de, gözünü kırpmadan vatanı, ay yıldızlı al bayrağı için şehit oldu. Şehidimiz Kale'nin, terörle mücadelede vatan aşkı ile en değerli varlıkları olan canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Eğer biz bu topraklarda rahat ve huzurlu olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bize düşen görev de şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine sahip çıkmaktır. Devletimiz her zaman tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz canlarını bizler için verdi; şehitlerimizin emanetti olan çocukları ve eşleri de bize emanettir. Belediyemizin imkânları her zaman şehit ailelerimizin emrindedir. Bugüne kadar her zaman şehit ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

09.05.2017 10:05:55 TSI

