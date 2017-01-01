ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anneler günü öncesi anaokulu öğrencilerinden annelerine sürpriz

09 Mayıs 2017 Salı, 09:58
Anneler günü öncesi anaokulu öğrencilerinden annelerine sürpriz
Anneler günü öncesi anaokulu öğrencilerinden annelerine sürpriz

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Özel Bil Koleji tarafından yapılan organizasyonda anaokulu ve kreş öğrencileri annelerine sürpriz yaparak düzenlenen programda hediye verdi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapılan organizasyonda konuşan Bil Okulları İlkokul Müdüresi Nur Tiryakioğlu, annelik duygusunun üst düzeyde yaşandığı dönemlerde yavrularının anneleri için hazırlandıklarını söyledi.
Çocuğun başarısında en büyük etkenin okulda aldığı bilgi ve eğitimin aile tarafından okul sorası yaşantısında da desteklenmesi gerektiğini belirten Okul Müdüresi Nur Tiryekioğlu, çocuk başarısının sadece sınavlarla ölçülemeyeceğini anlattı.
Annelik duygusunun her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, "Annelik bir güven, sevgi, fedakârlık, sabır her şeyi bir arada bulundurur. Anne ve kızları gibi anne ve oğulları da birlikteliğinin ve çocuğun başarısında gelişimin en önemli etkenidir.
Çocuklarınızın başarısına hep birlikte ortak olmaktayız. İnşallah onların başarısı bizleri onurlandırdığı gibi sizleri de gururlandırır. Evlatlarımızın başarısının sürekliliği için okuldan aldıkları her şeyin sizler tarafından da destekleniyor olması en büyük temennimdir."dedi.
Anaokulu ve kreş tarafından hazırlanan okuma bayramı ve anneler günü sürprizi programında çocuklarının gösterilerini izleyen aileler sahneye çağrılarak çocuklarının da ellerinden hazırlanan hediyeleri aldı.
(EÖ-AÖ-Y)

09.05.2017 10:07:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sağlık-Sen Başkanı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Tutuklandı
YEREL

SAĞLIK-SEN BAŞKANI VE KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERİ TUTUKLANDI
Vali Şentürk uzun evlilikleri ödüllendirdi
YEREL

VALİ ŞENTÜRK UZUN EVLİLİKLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Halk Eğitim Merkezinden 'Öğrenme Şenliği' etkinliği
YEREL

HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN 'ÖĞRENME ŞENLİĞİ' ETKİNLİĞİ
GÜNCELLEME - Kırşehir'deki sağlık kurumlarına FETÖ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - KIRŞEHİR'DEKİ SAĞLIK KURUMLARINA FETÖ OPERASYONU

CHP İl Başkanı Yılmaz Zenginden sert tepki
YEREL

CHP İL BAŞKANI YILMAZ ZENGİNDEN SERT TEPKİ
Kırşehir'de sağlık kurumlarına FETÖ operasyonu
YEREL

KIRŞEHİR'DE SAĞLIK KURUMLARINA FETÖ OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de ilk kez fasülye görünümlü afyon sakızı yakalandı!
GÜNDEM

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAKALANDI!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 İşte dünyanın en genç zengini
  • 4 TSK 24 tane birden sipariş verdi