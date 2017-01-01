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Ortaokul öğrencilerinden tiyatro gösterisi

09 Mayıs 2017 Salı, 09:58
Ortaokul öğrencilerinden tiyatro gösterisi
Ortaokul öğrencilerinden tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencileri Türkçe Öğretmeni Harun Dokuyucu koordinatörlüğünde 'Güldür güldür show' adlı tiyatro gösterisi sundu.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriye Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Müdürü İlyas Şen, "Tiyatro hayatın kendisidir. Okulda bir anlamda hayatın bahçesi sayılır. Tiyatro hayatın en gerçek yansımasıdır. Bize yeni bir ufuk, dünya açar. Biz insana yakışan duygu ve düşüncelerle birleştiren tiyatro toplumsal bir mucizedir. Okulumuzda bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerine olumlu katkı sağlamaktadır" diye konuştu. Ardından sunulan Güldür Güldür Tiyatro gösterisinde danslar ve folklor gösterileri yer aldı. Tiyatro gösterisi koordinatörü Türkçe Öğretmeni Harun Dokuyucu'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.
(GD)

09.05.2017 10:07:39 TSI
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