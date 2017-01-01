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Alaşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

09 Mayıs 2017 Salı, 09:59
Alaşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Alaşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su bulmakta güçlük geçen hayvanlar için şehrin belirli bölgelerine hayvan sulukları yaptırdı.
Alaşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmayarak şehrin belli noktalarına suluk yerleştirdi. Şehrin belli noktalarına yerleştirilen suluk ve yemliklerle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını giderilmiş olacak. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "Dünyada yalnız değiliz. Hayvanların da çeşitli ihtiyaçları var. Onları yok sayamayız. Sokak hayvanlarının susuz kalmaları halinde, kolayca ulaşabilecekleri noktalara suluklar bıraktık. Bazılarının yanına gıda da bırakıyoruz. Şehrimizin belli noktalarına bu tasarımlardan bıraktık. Çok güzel ve hayırlı bir proje. Hayvanların hayatiyetini devam ettirmesi gerekiyor. Bu arada şehrimizde sokak köpeklerine dönük çalışmalarımızda sürüyor" dedi.
(AY-Y)

09.05.2017 10:09:16 TSI
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