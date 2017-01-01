YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akdeniz'de zabıta denetimleri arttı

Akdeniz'de zabıta denetimleri arttı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 65 lokanta, 5 fırın olmak üzere 70 iş yerini denetledi.

İki kurumun ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilçe genelindeki lokanta ve fırınlarda, özellikle hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. İş yerlerinin standartlara uygunluğu ve gerekli evrakın da kontrol edildiği denetimlerde, eksik görülen konular tespit edildi. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının da bilgilendirildiği denetimlerde, bazı iş yerlerinin eksiklerinin giderilmesi için iş yeri sahipleri uyarılırken, daha önce yapılan uyarılara rağmen eksiklerini gidermeyen bazı iş yerleri için ise tutanak tutuldu. İki fırın ve 4 lokantada eksiklikler tespit edilerek, eksikliklerinin giderilmesi için süre tanındı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, halk sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu belirtti. Aktaş, "Halk sağlığını korumak ve iş yerlerinin daha sağlıklı ortamlarda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıtasının birlikte yaptığı denetimlerde eksikleri tespit edilen iş yerlerine tebligat vermek suretiyle gerekli uyarılar yapıldı. Amacımız, halkımızın hijyenik koşullarda üretilen gıdaları tüketmesini sağlamaktır" dedi.

(KYM-Y)



09.05.2017 10:10:13 TSI

NNNN

