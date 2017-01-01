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Başkan Demirkol çalışma salonlarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye bünyesinde TEOG ve YGS-LYS öğrencilerine yönelik hizmet veren ders çalışma salonlarını ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Fevzi Demirkol, Bahçelievler bölgesindeki Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki ders çalışma salonlarını ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve Meclis Üyesi Abdulkadir Altundağ'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Demirkol, Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek, dersleriyle ilgili bilgiler alan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ve gençlerin eğitimi için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade etti. Ders çalışma salonlarının ileriki günlerde akşam saatlerinde de hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Demirkol, gençlere başarılar dileyerek salondan ayrıldı.

Ders çalışma salonlarından yararlanan öğrenciler de, kendilerine sunulan imkandan dolayı Başkan Demirkol'a teşekkürlerini iletti.

(Şİ-OE-Y)



09.05.2017 10:13:35 TSI

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