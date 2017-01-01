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Milli basketbolcu Fatih Solak Muratpaşa'da

09 Mayıs 2017 Salı, 10:05
Milli basketbolcu Fatih Solak Muratpaşa'da
Milli basketbolcu Fatih Solak Muratpaşa'da

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin başarılı sporcuları çocuklarla buluşturduğu "Onlar da çocuktu" söyleşilerinin bu ayki konuğu milli basketbolcu Fatih Solak oldu.
Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, başarılı sporcuları Muratpaşa'nın çocuklarıyla buluşturduğu "Onlar da çocuktu" söyleşilerinde bu ay Ülkerspor, Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen A Milli Basketbol takımı formasını 100 kez terleten milli oyuncu Fatih Solak oldu.
Solak, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen söyleşide çocuklardan gelen soruları yanıtlarken kendisinin basketbola aslında geç sayılabilecek bir yaşta yaz spor okulunda başladığını söyledi. Basketbola geç başlaması nedeniyle çok çalışmak durumunda olduğunu farkında olduğunu aktaran Solak, "Gece yarısı televizyondan NBA maçlarını izler sabah antrenman yapardım. Başarı her ne kadar yetenekle ilgili olsa da bu işin sırrı çok çalışmakta" dedi.
Söyleşinin ardından Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Solak'a teşekkür plaketi takdim etti.
(SÇ-SÇ-Y)

09.05.2017 10:14:26 TSI
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