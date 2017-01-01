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Üniversite öğrencileri sempozyumda buluştu



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu (ÇSATT), 27 Nisan 2017 tarihinde ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Turgut Özal Konferans Salonunda Çanakkale Savaşları 7. Ulusal Öğrenci Sempozyumunu gerçekleştirdi.

ÇSATT, Çanakkale Savaşlarını başka şehirlerden gelen öğrencilerin anlatabilmesi maksadıyla her sene Ulusal Öğrenci Sempozyumu etkinliğini düzenliyor. Bu sene de Eskişehir, Manisa, Erzurum gibi Türkiye coğrafyasının farklı köşelerinden 14 öğrenci Çanakkale Savaşlarının değişik yönlerini katılımcılara sundu. Sempozyum 3 oturum şeklinde gerçekleşti. Birinci oturuma Doç. Dr. Murat Karataş, ikinci oturuma Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay, üçüncü oturuma ise Okt. Niyazi Sezen başkanlık etti. Sempozyum sonunda değerli katkılarından dolayı ÇSATT Akademik Danışmanı Niyazi Sezen oturum başkanları ve bildiri sahiplerine teşekkür belgelerini takdim etti.

(GD)



09.05.2017 10:16:26 TSI

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