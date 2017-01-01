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Melikgazi Belediyespor geleceğin yıldızlarını seçiyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri genelinde basketbol branşında yetenekli oyuncuları tespit edip, Melikgazi Belediyespor alt yapısına kazandıracaklarını söyledi.

Salon sporlarının Kayseri'deki lokomotifi Melikgazi Belediyespor'un gençlere ve alt yapıya büyük önem verdiğini ve alt yapısı olmayan bir kulübün kendi ayakları üzerinde duramayacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Basketbol branşında alt yapı erkek seçmeleri yapılacağını bunun için müracaatların başlatıldığını il genelindeki seçmeler ile Melikgazi Belediyespor Basketbol Kulübüne lisanslı sporcu kazandıracaklarını kaydetti.

Seçilen tüm sporculara Melikgazi Belediyespor lisansı çıkartılarak, kulübün resmi sporcusu unvanını alacaklarını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç "Melikgazi Belediyespor'da yetişmiş olarak A milli takımlarda ve liglerde sporcumuz mücadele etmektedir. Bununla gurur duyuyoruz. Şimdi ağabeylerinin açtığı bu yollarda koşacak yeni yeteneklerimizi TÜRK SPORU'NA kazandıracağız. Ailelerimize de büyük görevler düşmektedir. Çocuklarını derslerinden arta kalan zamanda spora teşvik etmeleri ve başarılarını desteklemeleri gerekmektedir. Sonuçta elde edilecek başarılar sadece Melikgazi Belediyesi'nin değil, tüm Kayseri'nin başarısı olacaktır" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, seçmelere 12-16 yaş aralığındaki sporcuları denemeye tabi tutacaklarını ve sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



09.05.2017 10:16:50 TSI

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