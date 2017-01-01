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'Harput UNESCO Yolunda' istişare toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 'Harput UNESCO Yolunda' istişare toplantısı düzenlendi.

Elazığ'da, Harput'un UNESCO dünya mirası geçici listesine eklenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında geniş katılımlı toplantılarının ikincisi gerçekleşti.

Harput'un UNESCO dünya mirası geçici listesine eklenmesi için müracaat yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "UNESCO'ya yaptığımız müracaatımız şuanda inceleme aşamasında. Bir taraftan turizm bakanlığı incelemelerde bulunurken, diğer taraftan UNESCO ile görüşmelerimiz devam ediyor. 16 Mayıs'ta Paris'te UNESCO'nun merkezinde Harput'u tanıtmak için bir toplantı olacak. Bu toplantıda Prof. Dr. İlber Ortaylı Harput'la ilgili bir konferans verecek. Esasında 16 Mayıstaki toplantı bir ön tanıtım toplantısıdır" dedi.

Harput'un UNESCO dünya mirası geçici listesine eklenmesinin uzun soluklu bir iş olduğunu dile getiren Başkan Yanılmaz, " Harput'un UNESCO dünya mirası geçici listesine eklenmesi 100 metre koşusu değil maraton koşusudur. Bu maraton koşusunda sonuca ulaşmak için topyekun birlikte hareket etmemiz lazım. UNESCO yetkileri şuanda Elazığ'da yaşayan insanların Harput'taki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıp çıkmadığına dikkat ediyor. Bizim sahip çıkmadığımız hiçbir tarihi ve kültüre onlar sahip çıkmazlar. Biz tarihimize ve kültürümüze sahip çıkacağız akabinde de UNESCO'nun sahip çıkması için gerekli çalışmaları yapacağız. UNESCO'nun dünya tarihi miras listesine girdiğimiz zaman biranda bütün dünya turizm sektörü Harput'u tanımış olacak" diye kaydetti.

Harput'un, UNESCO'nun dünya mirası geçici listesine gireceğine inandığını aktaran Vali Murat Zorluoğlu, "Harput, UNESCO listesine girmese bile biz UNESCO'nun öngördüğü bir takım kriterleri zaman içerisinde karşılayabilirsek Harput'ta büyük bir ilerleme sağlarız. UNESCO yoluna girmek kıymetli bir şeydir. Çünkü bu yolun devamında Harput'un bütünüyle dönüştürülmesi söz konusu olacaktır. UNESCO yolunun çok daha başındayız ama bir işe başlamak o işin en azından yarısını halletmektir" ifadelerini kullandı.

Kültür Park Mamuratül Aziz Salonu'nda düzenlenen toplantının devamında Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, STK, Medya temsilcileri ve kurum müdürleri karşılıklı istişarede bulundu.

(YÖ-HİV-Y)



09.05.2017 10:22:55 TSI

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