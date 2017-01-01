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Van sahilleri hareketlendi



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Van Gölü sahiline akın etti.

Araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı Tuşba ilçesindeki İskele sahilinde kimi vatandaşlar yürüyüş yaparak güneşin tadını çıkarttı, kimisi ise bisiklet ve tekne turu atarak zaman geçirdi. Uzun bir aradan sonra havaların ısındığını belirten Ali Tokar isimli vatandaş, çetin geçen kış mevsiminin ardından sahilde zaman geçirdiklerini belirterek, "Eşim ve çocuklarımla geldik. Hem temiz hava alalım hem de güneşin batışını izlemek istedik. Özellikle hafta sonları çocuklar sıkılmasın diye sık sık buralara geliyoruz. Buralar güneşin batışının en güzel izlendiği yerlerden bir tanesidir. Memleketimizin kıymetini bilmemiz gerekir. Baharın gelmesine sevindik. Vatandaşların da buralara yoğun bir ilgisi var" dedi.

Halen yüksek kesimlerde kar olduğunu anlatan Tokar, "Uzmanlar kış mevsimi çetin geçtiğinde yaz aylarının da çok sıcak olacağı yorumlarını yapıyor. İnşallah sıcak bir yaz geçiririz de kemiklerimiz ısınır. Yüksek kesimlerde hala kar var" şeklinde konuştu.

Sahilde çocuklu ailelerin yoğunlukta olduğu gözlenirken, güneşin tamamen batmasının ardından vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.

(MD-MSA-Y)



09.05.2017 10:23:45 TSI

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