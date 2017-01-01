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Sarıcakaya'nın oyuncakçı dedesi

- Ünlü bina ve yapıların maketini yaparak çocuklara hediye ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Eşref Ertürk, yıllardır elinden geldiği ölçüde yaptığı ünlü bina ve yapıların maketlerini isteyen çocuklara hediye ediyor.

Askerlikten geldikten sonra başlayan hobi yüzünden yaptığı maketler, Eşref Ertürk'ün evine sığmamaya başladı. Bunun üzerine çocukların oyuncakçı dedesi, maketleri dağıtmaya başladı. Kartondan ve mukavvadan yaptığı maketlerin yanında, vatandaşlardan ve çocuklardan gelen özel istekleri de gerçekleştiren Ertürk, şimdi sağlık sorunlarının da baş göstermesiyle bu hobisi ile çok fazla uğraşamıyor. Çocukların kendisini sevdiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu anlatan Ertürk, "Çocuklar beni seviyorlar. Ziyaretime de geliyorlar ara sıra. Benim güler yüzlü ve tatlı dilli olduğumu söylüyorlar. Bende böyle anılmaktan dolayı seviniyorum. Onların istedikleri maketleri de yapıyorum. Bunun yanında camiler üzerinde çok fazla maketler yaptım. Anıtkabir, Taç Mahal ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere birçok ünlü yapıları elimden geldiği kadarıyla makete döktüm. Canım sıkıldığı için bu maketlerle kendime uğraş buluyorum ve hoşuma gidiyor. Tabii bu önemli yerleri televizyondan görerek hemen aklıma kazıyorum ve yapmaya başlıyorum. Beyni bu kadar çok kullandığım için biraz sıkıntı çekiyoruz işte şimdilerde. Bir yandan da şiirlerim var, onları okuyorum. Yenilerini yazmaya çalışıyorum. Şimdilerde bir de rahatsızlığım var. Beyin tümörü ve unutkanlık ile uğraşıyorum. Bacağımın birisi de damar tıkanıklığından dolayı kesildi" dedi.

(MSY-MET-Y)



09.05.2017 10:29:24 TSI

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