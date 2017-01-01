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Başakşehir Belediyesi heyetinden Malazgirt'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - İstanbul Başakşehir Belediyesi yetkilileri, Muş'un Malazgirt ilçesinde bir dizi ziyarette bulunarak, belediyecilik anlamında yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İstanbul Başakşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Muhammed Tayyip Tanrıkulu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Başakşehir Belediyesi Satın Alma Sorumlusu Muhlis Özkan, Başakşehir Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Gülüm, Başakşehir Fen İşleri Altyapı Sorumlusu Nihat Toprak ile birlikte Malazgirt Belediyesi hizmet noktalarını gezdi. Burada bir açıklama yapan Başakşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Muhammed Tayyip Tanrıkulu, "Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'ın tüm Malazgirtli hemşehrilerimize çok selamları var. Malazgirt'i ve Malazgirt halkını çok sevdiğini sizlere iletmemizi istedi. Ayrıca, Malazgirtlilere layık belediyecilik hizmetleri konusunda ne gerekirse yardımcı olacaklarını belirttiler. Bizler Malazgirt Belediyesine gönül köprüsü kurarak kardeş belediye seçtik. Buraya gelerek belediyeyi ziyaret ettik. Halkımızı, esnafımızı dolaşarak kaynaşmaya çalıştık. Gerekli ilgiden son derece memnunuz. Amacımız sorunları yerinde tespit edip gerekli projelerle Malazgirt Belediyesine yardımcı olmaktır. Buradaki halkımız, hizmetlerin en güzeline layıktır. Halkımız burada hizmetle birlikte barıştan yanadır. Bizde yapılacak kardeşlik hizmetinde, hizmetlere katkı sunarak yardımcı olmak için buradayız, yüreğimizle buradayız" dedi.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ise, belediyenin hizmet anlamında eksikleri çok olduğunu belirterek, "Başakşehir Belediyesiyle teknik ve hizmet anlamında değerlendirmeler yaparak, projeler başlatmayı hedefliyoruz. Belediyemize devletimiz zamanında çok iyi paralar gönderilmiş. Sadece gelen paralar gerektiği şekilde harcanmamış. Bunu güzel hizmetlerde değerlendirerek halkımızın başta su, yol sorunuyla birlikte diğer sıkıntılarını gidereceğiz. İnşallah önce teknik anlamda belediyemizin altyapısını oluşturarak layık şekilde hizmetler de olacak. Bizler sadece halkımızın güzel yaşaması için katkı sunmak amacıyla buradayız. Halkımıza kapımız hep açık. Sorunlarını sorunlarımız bilerek el ele vererek kardeşçe güzel Malazgirt'imizi tarihine layık şekilde şehirleştirerek hizmetlerin en güzelini yapacağız inşallah" dedi.

(VE-MSA-Y)



09.05.2017 10:30:20 TSI

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