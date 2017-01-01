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Gümüşhane Maratonu meclis gündeminde



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantılarının son gününde verilen önerge ile Gümüşhane Maratonunun yapılması meclis gündemine alındı.

Kürtün İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Güvendi ve İsmail Tozlu imzalı önergede Türkiye'de Avrasya, Antalya ve Mersin Maratonu olmak üzere 3 uluslararası maraton yapıldığı, Gümüşhane Maratonunun ise bu takvime dördüncü maraton olarak eklenmemesi için hiçbir sebep olmadığı belirtildi.

Teklif maddesiyle ilgili görüşlerini aktaran ve kendisi de maratonlardan onlarca kupa ve madalya alan 63 yaşındaki İsmail Tozlu, dünya barışı ve uluslararası turizm için Gümüşhane Maratonunun Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) faaliyet takvimine alınması için çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi.

Gümüşhane Maratonunun nasıl yapılabileceğine dair soru işaretlerini de gideren Tozlu, Gümüşhane'nin dem ova hem de dağa sahip bir coğrafyaya sahip olduğunu, iklim olarak da Gümüşhane'de Temmuz ayında maraton düzenlenebileceğini kaydetti.

Türkiye'de bu yıl olimpiyatlarda koşan 2 sporcudan birisinin Gümüşhaneli Ercan Muslu olduğunu, Gümüşhanelilerin kas yapısının ve dayanıklılığının Kenyalılardan üstün olduğunu savunan Tozlu, "Kasım ayında Avrasya, Mart ayında Antalya ve Mersin'de maraton düzenleniyor. Dördüncüsü Gümüşhane'de olabilir. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) faaliyet takvimine alındıktan sonra Temmuz ayında yapabiliriz. O tarihte Türkiye'de her yer sıcakken Gümüşhane serin olacak. Koşulacak alan da var. Bizde ova da var, dağ da var. Parkur sıkıntısı yaşamayız. Dağ maratonu, macera yarışları yapabiliriz. Dağlarımız, yaylalarımız var. Daha önce Kürtün'de macera yarışları yaptık. Gümüşhane maratonu turizme de büyük katkı sağlayacaktır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar harekete geçmeli" dedi.

Gündem maddesi daha sonra Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonuna havale edildi.

(RE-ÖS-Y)



09.05.2017 10:31:05 TSI

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