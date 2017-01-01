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Yönetici asistanları birikimlerini öğrencilerle paylaştı

09 Mayıs 2017 Salı, 10:23
Yönetici asistanları birikimlerini öğrencilerle paylaştı
Yönetici asistanları birikimlerini öğrencilerle paylaştı

(Fotoğraflı)

Kadir Arslan
ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yönetim Asistanının Markalaşma Yolculuğu ve Sürdürülebilir Başarı' temalı konferansta Türkiye'nin önde gelen kurumsal şirketlerinin üst düzey yönetim asistanları öğrencilerle bir araya geldi.
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği (IMA) tarafından gerçekleştirilen konferansa İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Sevil Bayçu'nun yanı sıra öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Kurumsal şirketlerin üst düzey yönetim asistanlarının mesleki deneyim ve markalaşma hikayelerini paylaştığı konferansta konuşmacılar, iş hayatında kendilerine nasıl yön vereceklerini ve başarılı olmak için neler yapacaklarını öğrencilerin sorularını yanıtlayarak anlattı.

"Günümüzde çeşitli iş bölümlerine ihtiyaç giderek artıyor"
Etkinliğin açılışında konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Halil İbrahim Gürcan, günümüzde çeşitli iş bölümlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Gürcan, "Günümüzde özellikle yönetim ve organizasyon yapılarında yaşanan değişimler sonucu çeşitli iş bölümlerine ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu iş bölümünde zaman zaman gizli kahramanlar zaman zaman da yöneticilerin büyük yardımcıları olan yönetim asistanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca küresel pazarda söz sahibi olabilmek adına markalaşmanın önemi ve bu öneme yönelik iş gücü ihtiyacının karşılanması ihtiyacı da ülkemizde tartışılması gereken hususlar arasında yer almaktadır. Yönetim asistanlarının yönetimde ne gibi etkileri olduğu ve bu alanda çalışmalar yapmak isteyen öğrencilere duyurulması da ülkemizde neler yaptığını arkadaşlarımıza güzel bilgiler sunulacağına şüphemiz yok. Üniversitemize gelerek bilgi ve birikimlerini öğrencilerimizle paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız IMA Türkiye olarak öğrencilerin mesleki gelişimlerini güçlendirecek bir platform oluşturmak"
Panelde konuşan Hewlett Packard Enterprise Afrika ve Yunanistan Genel Müdür Asistanı ve IMA Yönetim Kurulu Başkanı Menekşe Ahbab, amaçlarının IMA olarak Ekim 2016'da Kopenhag'da 26 ulusal üye olarak Türkiye'nin Uluslararası Yönetim Asistanları Birliğine kabul edilmesi ile Türkiye'de ulusal ve uslararası firmalarda çalışan tüm meslektaşları bir çatı altında toplamak olduğunu belirtti. Aynı zamanda gelecekte yönetim asistanı olmak üzere eğitim alan üniversite öğrencilerini CampusIMAtr programı ile ulusal ve uluslararası alanda çeşitli projelerle bir araya getirmek üzere çalışmalarına hızla başladıklarını ifade eden ve üyelerinin bir kısmıyla beraber markalaşma yolculuklarını anlattıklarını belirten Ahbab, "Yönetici asistanlığı, geçmişten günümüze kurum ve yönetim kademesi için vazgeçilmez bir rol olduğunu kanıtladı. Teknolojinin hızla gelişmesi ve rekabetçi global piyasa koşullarının da etkisiyle, yönetici asistanları halihazırda yürüttükleri stratejik görevi, uygun teknikler ile yeni iş gerçeklerine göre dönüştürmeyi başardı. Yönetim asistanının bu başarılı yolculuğu, onun gerek yöneticinin en güvenilir iş ortağı ve gerekse organizasyonun tüm birimleri için etkin bir iletişim mühendisi olmasını sağladı. Yönetim asistanı mesleki olarak yükselişinin temelindeki bu nedenler, iş dünyasını markalaşan yönetim asistanı gerçeği ile baş başa bırakıyor. Markalaşan yönetim asistanının yolculuğu ve sürdürülebilir başarıyı konuşacağız" şeklinde konuştu.
(KA-MET-Y)

09.05.2017 10:32:07 TSI
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