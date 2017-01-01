Aksaray Belediyesinden kanalizasyon atağı
(Fotoğraflı)
Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, altyapı projeleri için İller Bankasından aldığı destek ile başladığı projeler arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Mahallesinde, kanalizasyon çalışmalarına yeniden başladı.
İller Bankasından alt yapı projeleri için geçtiğimiz yıllarda 75 milyonluk kaynak aktarılarak şehrin birçok noktasında alt yapı projelerini hayata geçiren Aksaray Belediyesi, yeni çalışma döneminde kanalizasyon çalışmalarına Yavuz Sultan Selim Mahallesinde başlangıç yaptı. Geçen yıl aynı mahallede başlayan kanalizasyon çalışmaları esnasında zeminin gevşek ve su geçirgen yapıda olması nedeniyle sürekli göçükler yaşanmış ve çalışmalarda kısa süreli de olsa gecikme yaşanmıştı. Bunun önüne geçmek için farklı bir yol bulan Aksaray Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'da ilk kez palplanş zemin uygulaması ile kanalizasyon çalışmaları sürdürdü. Yavuz Sultan Selim Mahallesi palplanş zemin uygulaması sürdürülen kanalizasyon proje çalışmasına nedeniyle proje yeniden çizildi. Yeni projeye göre mahalleye 6 adet terfi merkezinin çeşitli çaplarda terfi hatları yapılması öngörülüyor. 2018 yılı sonunda mahalledeki kanalizasyon çalışmaların tamamen bitirilmesi hedefleniyor
(YC-AH-Y)
09.05.2017 10:33:36 TSI
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