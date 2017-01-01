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Aksaray'da yeni bağlantı yolları açıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 10:25
Aksaray'da yeni bağlantı yolları açıldı
Aksaray'da yeni bağlantı yolları açıldı

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, yeni yapılaşmaların olduğu bölgelere yeni bağlantı yolları açarak vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırıyor.
Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şeyh Hamit ile Bedir Muhtar Mahalleri arasında bin 70 metre uzunluğunda yeni bağlantı yolları açıldı. Yeni yolların açıldığı bölgede inceleme yapan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Şeyh Hamit ile Bedir Muhtar Mahallelerimiz arasında kalan yollar var. Burada yeni yapılaşmalar devam ediyor. Yeni yapılaşmalar yeni yol ihtiyaçları demek. O nedenden dolayı Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yeni yollar açılıyor. Bu açılan yollarda gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra asfaltlanarak mahallemize bu hizmeti sunmuş olacağız" dedi.
(YC-AH-Y)

09.05.2017 10:34:08 TSI
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