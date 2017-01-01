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Halef Hoca Caddesi yenileniyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte yol çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda yıpranan yollardan Talas-Halef Hoca Caddesi'nde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Halef Hoca Caddesi alt ve üst yapısıyla birlikte tamamen yenilenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Halef Hoca Caddesi'nde öncelikle alt yapı çalışmalarına başladı. Alt yapısı tamamen yenilenen yolda üst yapıya geçildi. Aydınlatma direkleri, orta refüj, yaya yolu ve otoparklarıyla tamamen yenilenecek olan yolda yoğun bir çalışma yapılıyor.

Bin 700 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olan Halef Hoca Caddesi'nde çalışmaların tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına geçilecek. Gidiş ve geliş olarak tamamıyla yenilenecek olan yolda bisiklet yolları da bulunacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz sezonunda yolu yenileyerek hizmete sunacak.

(AÖ-Y)



09.05.2017 10:36:05 TSI

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