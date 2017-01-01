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15 Temmuz Derneğinden Müdür Altuner'e ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - 15 Temmuz Mücadele Derneği Başkanı Ümit Varlı, Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Ümit Varlı, amaçlarının 15 Temmuz'u unutturmamak olduğunu söyledi. Milli birlik ve beraberlik ruhunu devam ettireceklerini ifade eden Varlı, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yaptığı çalışmalardan dolayı İl Müdürü Fevzi Altuner'e teşekkür etti.

İl Müdürü Altuner ise, gelecek nesillere 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması gerektiğini belirterek, o gece yazılan demokrasi destanını, milletin iradesini, birlikteliği ve beraberlik ruhunu yaşatması açısından önemli olduğunu vurguladı.

(MSA-Y)



09.05.2017 10:36:35 TSI

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