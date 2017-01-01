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Kabadüz'de fide satışları başladı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Ordu'da vatandaşlarca yerli tohumlardan üretilen fidelerin satışlarına başlandı.

Kabadüz ilçesinde çiftçilerce küçük seralarda yetiştirilen fidelerin satışı başladı. Vatandaşlarca domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri büyük rağbet görüyor. Fideleri yerli tohumdan ürettiğini ifade eden Şahin Bayazıt, "Kendi imkanlarımla kurduğum küçük sera içerisinde domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri yetiştirdim.Havaların yağışlı ve serin gitmesiyle birlikte kısa sürede tüm fidelerimi satacağım" dedi.

Bayazıt, vatandaşlarca domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

(MB-SLH-Y)



09.05.2017 10:39:32 TSI

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