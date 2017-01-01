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Alternatif Sahne'de Türk Halk Müziği gecesi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, Şef Sıla Erol'un yönetiminde Alternatif Sahne'de konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde organize edilen Alternatif Sahne'de düzenlenen konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün ile çok sayıda vatandaş izledi.

Gecenin sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Şef Sıla Erol'a çiçeğini takdim ederken, Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Şefi Salih Demirci de geceye katılan herkese teşekkür ederek açıklamalarda bulundu. Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı'nın yaz dönemi kurs kayıtlarının başladığını belirten Demirci, "Bu muhteşem gecede bizlerle birlikte olduğunuz için herkese çok teşekkür ederim. Bizler konservatuarımızda eğitimlere aralıksız devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte oluşan boşluğu doldurmak ve yaz dönemini sanat eğitimi ile değerlendirmek isteyenler için yaz dönemi kursları kayıtlarına başladık. Uzman eğitmenlerimiz tarafından bağlamadan kemana gitardan ritmik jimnastik ve dansa birçok alanda kurslarımıza kayıt olmak için 7'den 70'e herkesi Süleymanpaşa Belediye Konservatuarına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(YG-MEF-Y)



09.05.2017 10:39:56 TSI

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