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Simav'ın TEOG başarısı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına katılan 20 ortaokuldan, 22 öğrenci 120 sorunun tamamını doğru cevapladı. İlçe genelinde birinci sınavdan yüzde 79'luk sonuç alınırken ikinci sınavda başarı yüzde 89'u geçti.

Simav Kaymakamı ve Kuşu Beldesi Belediye Başkanı Kayyum Türker Çağatay Halim, Simav'daki Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçlarının başarılı olduğunu belirtti. Halim " TEOG sınavında başarı çıtasını yükselten, Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu, Çitgöl Şehit Adil Oruç Ortaokulu, Osmanbey Ortaokulu, Beyce Şehit Mustafa Nergis Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullarımızdaki öğrencilerimizi kutluyor, öğretmen ve idarecilerini tebrik ediyorum" dedi.

Alınan bilgiye göre Simav'da ,TEOG sınavı birinci gün puan ortalaması 458.66 olurken, ikinci gün puan ortalaması 544.78'e ulaştı.(MEİ-EFE)



09.05.2017 10:44:18 TSI

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