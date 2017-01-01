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BVHO Başkanı Sinan Sağlam: "Hayvancılığı teşvik için verilen destekler fazla işe yaramıyor"

09 Mayıs 2017 Salı, 10:35
BVHO Başkanı Sinan Sağlam: "Hayvancılığı teşvik için verilen destekler fazla işe yaramıyor"
BVHO Başkanı Sinan Sağlam: "Hayvancılığı teşvik için verilen destekler fazla işe yaramıyor"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) Başkanı Sinan Sağlam, hayvancılığın geliştirilmesi için teşvik adı altında yıllardır büyük paralar harcandığını, ancak bu teşviklerin fazla işe yaramadığını öne sürdü.
Teşvik uygulamalarında para yerine hizmet desteği sağlanması gerektiğini belirten BVHO Başkanı Sinan Sağlam, böylece tabana yayılacak teşviklerle hayvancılık sektörünü canlanacağını vurguladı. Sağlam, "Türkiye'nin hayvancılık sektöründe bir türlü istenilen noktaya gelemedi. Bunun için de özellikle teşvik sisteminin yeniden ele alınması gerekir. Yerli hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yıllardır uygulanan teşviklerin hayvancılığa bir fayda sağlamadı. Türkiye'nin artık tabana yayılacak yeni teşvik yöntemleri üzerinde durması gerekir. Türkiye'de yetiştirilen hayvan varlığı ülkenin et ihtiyacını karşılayamadı. Bu sebeple hayvan ithalatı devam ediyor. Türkiye'nin biran önce yerli hayvancılığı geliştirecek adımlar atılması gerekir" dedi.
Sağlam, "Yıllardır görüldü ki para teşviki bir işe yaramıyor. Bize göre, bunun en önemli nedeni, teşviklerin sektörün tümünü içine almaması ve yetersiz kalması. Teşviklerden bütün hayvan yetiştiricilerinin yararlandığını söylemek zordur. Hayvancılığı geliştirmenin tek yolu, devletin yetiştiricilere verdiği desteğin tüm sektöre yansımasıdır. Bu da para ile olmaz. Artık yetiştiricilere nakit para yerine, ücretsiz hizmet desteği sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz" diye konuştu.
Yeni teşvik yöntemlerinin neler olması gerektiği konusunda bilgi veren Sağlam, "Hayvan yetiştiricilerine ücretsiz koruyucu aşı ve suni tohumlama hizmeti sağlanması gerekiyor. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türkiye'deki tüm hayvanları TARSİM kapsamına alarak, sigorta piriminin yüzde 80'ini karşılaması gerekir. Bakanlığın koruyucu aşıları ücretsiz yapması ve hayvan yetiştiricilerine serbest veteriner hekimler aracılığı ile ücretsiz suni tohumlama hizmeti vermesinin para desteğinden çok daha etkili bir teşvik olacaktır. Sektörü ayağa kaldırmazsak canlı hayvan ve et ithalatından kurtulamayız. Hayvan yetiştiricilerinin sıkıntıları bir yanda, ithalat nedeniyle yaşanılan ekonomik kayıplar bin yanda. Oysa hayvan yetiştiricilerine para desteği yerine bu üç temel hizmeti sağlarsak, Türk hayvancılık sektörünün önü açılır" diye konuştu.
(AÇ-

09.05.2017 10:44:44 TSI
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