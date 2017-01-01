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Asimder, Başkonsolos Guliyev'i ziyaret etti



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IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğini (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'i makamında ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Başkonsolosluğun derneğe verdiği manevi destekten dolayı teşekkür etmek amacıyla ziyarette bulunduğunu belirtti. Gülbey, "Derneğimizin 2002 yılından beri 1915 yılı sözde Ermeni soykırım yalanına ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan Karabağ bölgesinin geri iade edilmesi aynı zamanda da işgal esnasında sivil Azerbaycan halkını katleden Ermenilerin savaş suçlusu olarak İnsan Hakları Mahkemesinde (AHİM) yargılanmaları yönünde çalışmalarda bulunmuştur. Kurulduğu bugüne kadar hep Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu yaptığımız çalışmalara manevi destek vermiştir. Bugünde Kars Arpaçay İlçesi Koç köyü mezarlığında yatan 1920 yıllarında kaçak Türkiye'ye gelip özellikle faşist Ermeni çetelerine karşı savaş veren Azerbaycan Halk Kahramanı Soltan Paşabeyoğlu'nun mezarına levha dikme çalışmalarımıza vermiş olduğunuz manevi destekten dolayı teşekkür ederiz. Atanmış olduğunuz yeni görevinizde de başarılar dileriz" dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise, "Asimder'in çalışmalarını çok önemsediklerini Azerbaycan'ın derdiyle dertlenmesinden dolayı da halkım adına teşekkür ederim. Iğdır, Azerbaycan için çok stratejik bir yerdir. Azerbaycan'ın Türkiye ile sınırı olan tek ilidir. Bunu nazara alarak milli birliği temin etmeye çalışmalarınızı diliyorum. Adından da anlaşıldığı gibi asılsız Ermeni iddialarıyla ilgili çok iyi mücadele etmektesiniz. Atalarımızın bir sözü var, 'Yalan ayak tutar ama yürümez' Ermenilerin dünya çapında çok destekçileri var ama onlar Ermenileri çok sevdikleri için değil kullandıkları için Ermenileri yalanları için destekliyorlar. Azerbaycan ve Türkiye, Ermenilere karşı birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Biz iki kardeş halk olarak bir birimize destek vermeliyiz. Son günlerde dış baskıların tesiriyle Türkiye Ermenistan sınır kapılarının açılması gündeme gelse de bizim birlik ve beraberliğimiz hep bunun önüne geçti. Arpaçay İlçesi Koç köyde bulunan Azerbaycan halk kahramanı Soltan Paşabeyoğlu'nun mezarına ve tarihine sahip çıkmanızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim" şeklinde konuştu

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'e Türk-Azerbaycan ve dernek logosunun bulunduğu masa bayrakları hediye etti.

(ET-Y)



09.05.2017 10:44:53 TSI

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