Vali Azizoğlu'ndan Vakıflar Haftası mesajı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Vakıflar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kültüründe köklü bir yeri bulunan vakıf müessesesinin, sahip olduğumuz kültürel değerlerin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması görevinin yanı sıra, muhtaç olan yurttaşlarımıza yardım edilmesinin kurumsallaşması gibi önemli bir görevi de bulunmaktadır. Vakıfların, bu işlevinin vatandaşlarımıza daha iyi tanıtılması ve bu konuda toplumun her kesiminin duyarlılığının sağlanması amacıyla, her yıl, mayıs ayının ikinci haftası, 'Vakıflar Haftası' olarak kutlanmaktadır. Vakıflar Haftası, ülkemizde 1981-2000 yılları arasında Aralık ayının ilk haftasında kutlanırken, 2001 yılından itibaren her yıl Mayıs ayının ikinci haftası, 08-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaya başlanmıştır. Hayır, kurumları olan Vakıflar, toplumda sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmesinin yanında, Türk Vakıf geleneğinin yaşatılması, tarihimize ve geleneklerimize duyduğumuz sorumluluğun yerine getirilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce, hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği, İlimiz' de tüm vatandaşlarımızın 'Vakıflar Haftası'nı kutluyor, Vakıfların yaşatılmasına katkı sağlamış ve sağlayan hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

