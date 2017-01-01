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Görünmez diş telleri mutluluk veriyor

09 Mayıs 2017 Salı, 10:44
Görünmez diş telleri mutluluk veriyor
Görünmez diş telleri mutluluk veriyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Günümüzde estetik sabit ortodontik tedavi denilince akla braket ve ark tellerinin dişlerin arka yüzeylerine yerleştirildiği görünmez diş telleri olarak bilinen lingual ortodontik tedavinin gelmekte olduğunu belirten Dr. Aydan Coşkun Ateş, bu yöntem ile ağrısız tedavinin mümkün olduğunu söyledi.
Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Diş Hekimi Dr. Aydan Coşkun Ateş, "Hastalar düzgün dişler ve mükemmel bir gülüşe sahip olabilmek için ortodontistlere başvurmakta ancak çoğu zaman bu sonuca ulaşmalarını sağlayacak olan ortodontik aygıtları estetik kaygılarından dolayı taktırmak istememektedirler. Son 10 yıl içerisinde estetik ortodonti alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler ortodontistlere hastalarına başkaları tarafından fark edilmeyecek ve konuşma zorluğu oluşturmayacak şekilde tasarlanmış tedavi yöntemleri sunma olanağı sağlamıştır" dedi.
Başkaları tarafından fark edilmesi imkansız olan bu teknik sayesinde estetik kaygıları yüksek hasta gruplarının dış görünüşlerinden ödün vermeden dişlerindeki düzelmeyi daha tedavi başından itibaren adım adım izleyebilmekte olduğunu ifade eden Dr. Ateş, "Bir yandan düzgün dişlere sahip olurken diğer taraftan da tedavi sırasında özgürce gülümseyebilmektedirler. Dış yüzeye takılan braketler, dişlerin ön yüzeyleri genellikle birbirine benzer yapıda oldukları için standart olarak üretilirler. Her bireye standart olarak üretilen braketlerle başarılı tedaviler uygulanabilir. Dişlerin iç yüzeyleri dış yüzeylerine göre anatomik olarak çok daha fazla çeşitlilik gösterir. İdeal diş dizisini oluşturabilmek, her bireyde tamamen farklı yapıda olan diş yüzeylerine standart ürünler kullanılması ile mümkün değildir. Ayrıca standart braketler ile yapılan lingual tedaviler ile dilde yaralanmalar ve konuşma problemleri daha fazla görünebilmektedir. Kişiye özel hazırlanan braketler ile bu tür sorunlar en aza indirgenebilmektedir" diye konuştu.
Kişiye özel lingual braketlerin günümüzde dünyada en yaygın şekilde kullanılan lingual tedavi sistemi olduğunu kaydeden Dr. Ateş, "Genç ve erişkin fark etmeksizin hemen hemen tüm vakalar tedavi edilebilir. Nikel içermemesi sebebiyle anti-alerjenik özelliğe sahiptir ve temizlenebilmeleri çok kolaydır. Tedavi planlamasında öngörülen tedavi sonuçlarının başarıyla elde edildiği klinik çalışmalarla ispat edilmiştir" açıklamalarında bulundu.
Kişiye özel hazırlanan bu teller nasıl uygulanır?
Öncelikle hastadan elde edilen silikon ölçülerin yurt dışındaki merkeze yönlendirildiğini belirten Dr. Ateş, "Bu sistemde hasta ile birlikte hastanın beklentileri göz önünde bulundurularak bir tedavi planı oluşturulur. Öngörülen tedavi planına göre hazırlanan tedavi sonu modeller internet üzerinden ortodontist ve hasta tarafından onaylandıktan sonra mükemmel gülüşü sağlayacak hastaya özel hem teller hem de braketler Almanya yada Fransa'da bulunan laboratuvar tarafından teknolojinin son ürünü olan CAD/CAM teknolojisi ile üretilmektedirler. Tedavi bu apareylerle yürütülür ve tamamlanır. Kişiye özel hazırlanan bu apareyler bir başka hasta için kullanılamaz" ifadelerini kullandı.
"Lingual Ortodontik tedavi her yaş için uygundur"
Ayrıca lingual ortodontik tedavi için yanlış bilinen bir başka durumun ise, yalnızca çok basit diş çapraşıklıklarının tedavisinde kullanıldığı olduğuna dikkat çeken Dr. Ateş, "Kişiye özel sistemler sayesinde ortodontik tedavi ihtiyacı olan her hasta, bu yöntem ile tedavi edilebilmektedir. Tüm dişlerin sürmüş olduğu her hastada yaş fark etmeksizin kullanılabilir. Bu sistem diş yüzeyine dış kısımlarından yapıştırılan braketlerden tamamen farklı bir mekanizma ve teknikle uygulanmakta, bu nedenle de özel bir eğitim gerektirmektedir ve sadece dünya çapında sertifikası olan ortodontistler tarafından uygulanabilen bu yöntem kliniğimizde de uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

09.05.2017 10:53:10 TSI
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