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Vali Toprak'tan kurumlara ziyaret

09 Mayıs 2017 Salı, 10:46
Vali Toprak'tan kurumlara ziyaret
Vali Toprak'tan kurumlara ziyaret

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bazı kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.
Vali Toprak; Orman İşletme Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 174. Şube Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğünü ziyaret etti. Bir süre sohbet ettiği kurum müdürlerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Toprak, daha sonra kurumların birimlerini ziyaret etti.
Yol güzergâhında bulunan esnafları da ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet eden Vali Cüneyit Orhan Toprak, yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilendi.
(FT-MSA-Y)

09.05.2017 10:54:51 TSI
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