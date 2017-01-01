YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunus Emre, şiirleri ile anıldı

Yunus Emre, şiirleri ile anıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Yunus Emre, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde şiir dinletisi ile anıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen anma programına Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının organize ettiği etkinlikte Rektör Karacoşkun, Yunus Emre'nin yaşam felsefesinden ve şiirlerinden örnekler verdi. Yunus Emre'nin Allah sevgisinin din ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerinin geniş kitleler tarafından benimsendiğini ifade eden Rektör Karacoşkun, bu hoşgörülü ve birleştirici felsefenin yüzyıllar öncesinden bugüne kadar ulaştığının altını çizdi.

Etkinlikte, Kültür ve Sanat Topluluğu öğrencileri de Yunus Emre şiirlerinden örnekler okudu.

(MAD-SD-Y)



09.05.2017 10:57:26 TSI

NNNN

