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Nevşehirspor Kulüp Başkanı Leblebici, "Bu şehre sevinç yaratmak istiyorum"



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici görevine devam edeceğini ve bu şehre sevinç yaşatmak istediğini söyledi.

Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici 2016-2016 futbol sezonu sonrasında Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden takımın başkanı olduğunu ve gelecek yılda takımın başında olarak bu şehre sevinç yaratmak için mücadele edeceğini belirtti.

Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici, " Bu şehre şampiyonluk yaşatarak yüzümüzün akıyla bu şehirden gitmeyi planlıyorduk. Birçok olumsuz nedenlerle istediğimiz sonucu bu sene elde edemedik. Şampiyonlukta başarısız olduk belki ama Nevşehirlilerin gönlünde şampiyon olduk diye düşünüyorum. Ürgüp´de otel kiralayarak futbolcuları yatırdık, Avanos´ta antrenman yaptırdık, Nevşehir´de maç yaptık. Bu dağınıklığın bile başarısızlıkta etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü futbolcuların hepsi genç çocuklar. Bir disiplin içerisinde olmaları gerekirdi. Nevşehir´de olmaları gerekirdi. Bunların hepsi bize ders oldu. Bu sene harcanan paraya yazık oldu. Keşke bu harcanan parayı biz sosyal tesislerimize, altyapımıza harcayıp, bu sene çok daha profesyonel, çok daha doğru bir takım kurabilirdik. Başarılı olma şansımız çok yüksek olurdu" dedi.

"Ben bu şehre sevinç yaşatmak istiyorum"

Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Leblebici, "ben bu şehre sevinç yaşatmak istiyorum. Eminim yönetimdeki arkadaşlar da aynı duygular içindedir. Geçmişten aldığımız dersle daha doğru ve daha güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Ve bu sene olmazsa başka bir sene bu şehre şampiyonluğu getirmek için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

(COŞ-AÖ-Y)



09.05.2017 11:05:18 TSI

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