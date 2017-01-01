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Başkan Doğan: "İzmit'i birlikte güzelleştiriyoruz"



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Akkurt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt'u ziyaret ederek, yeni konut projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Akkurt Grup tarafından Yahya Kaptan Mahallesi Okyanus Caddesi, Doğa Koleji yanında başlatılan Royal City konut projesinin ofisini ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kemalettin Akkurt'tan projeyle ilgili detaylı bilgi aldı. 23 bin metrekarelik alanda 130 konuttan oluşan projenin İzmit'e yeni bir değer katacağını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit eski yerleşim alanlarından oluşan, geçmişten kaynaklı çarpık yapılaşmanın oldukça çok olduğu bir şehir. Biz İzmit Belediyesi olarak, mevcut yaşam alanlarında iyileştirme ve yenileşme çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Başta Cedit Mahallemiz olmak üzere şehrimizin farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm planlarımız var" dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "Cedit'te bu konuda önemli aşamaya geldik. Bakanlıkta olan projenin onaylanmasının ardından çalışmalara başlayacağız. Her zaman belirttiğim gibi, gerek şehrimizdeki dönüşüm çalışmaları, gerekse yeni konut alanları sağlanması noktasında devlet kurumlarının çalışmaları yeterli olmayacaktır. Daha hızlı bir dönüşüm ve yeni yaşam alanları için özel sektörün desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer İzmit'i bir turizm şehri olarak inşa edeceksek, estetik ve modern yaşam alanlarına da ihtiyacımız olmaktadır. İzmit'in daha güzel, estetik ve modern yapıların çok olduğu bir şehir olması en büyük arzumuz. Bu alanda yapılan çalışmalara da destek oluyoruz. Royal City projesi de İzmit'e değer katacak akıllı ev sistemleriyle donatılan son derece estetik ve modern bir proje. Kemalettin Beye şehrimize değer katan bu projeleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İG-GY-Y)



09.05.2017 11:06:59 TSI

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