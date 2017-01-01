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TEOG'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

09 Mayıs 2017 Salı, 10:58
TEOG'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
TEOG'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş sınavında başarı gösteren Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine, yapılan bir törenle elektronik sözlük, çanta ile kırtasiye malzemelerinin içinde bulunduğu çeşitli hediyeler verdi. Törene Şanlıurfa Milli Eğitim Şube Müdürleri Umut Yılmaz Han ile Abdurrahim Bircan hazır bulundu
Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kapanoğlu Bu yılki başarı oranının, diğer yıllara göre çok daha yüksek olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki Siverekli öğrenciler bu başarının çok daha fazlasını elde edecekler, biz idareci ve öğretmenler olarak, ilçemizde olan bu başarı potansiyelini ortaya çıkarmalı ve Siverek'i hak ettiği yere taşımalıyız. Bu başarının çok daha fazla yükseklere çıkacağına güvenim tamdır. Biz elimizden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi
Yapılan törende, hediye alan öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'na ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.
(CS-SD-Y)

09.05.2017 11:07:36 TSI
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