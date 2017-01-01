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D-100 İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 11:04
D-100 İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı
D-100 İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - D-100'ü transit hale getirme projesi kapsamında İstanbul-Ankara yönü anayol çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent trafiğinin rahatlaması amacıyla D-100'ü akıcı hale getiren proje uygulamalarını sürdürüyor. Daha önce Sabancı Kavşağı bölgesinde yapılan çalışmaların devamı olarak, eski Kandıra Kavşağı ve Kavakçılık arasındaki kesimde uygulamalar sürüyor. Çalışmalarla İstanbul-Ankara yönündeki trafik transit hale getirilirken şehir merkezine girişler ve D-100'e çıkışlar yan yollardan yapılıyor. Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan D-100 İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı. D-100 Ankara-İstanbul yönünde çalışmalar ise sürüyor.
Proje kapsamında, D-100 karayolu ve yan yollarının gerekli geometrik düzenlemeleri de yapılıyor. D-100 karayolunun sürekli hale getirilerek transit trafiğe hizmet etmesi ile daha önce çift yön çalışan anayola yan yollar ve köprü yapılarak yolların tek yöne çevrilmesi sağlanıyor. Eski Kandıra Kavşağı ile Kavakçılık arasında süren proje ana yol-güney yan yol-kuzey yan yol ve kavşak kolları olmak üzere toplam 4 bin 456 metre uzunluğa sahip.
(İG-GY-Y)

09.05.2017 11:13:29 TSI
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