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Kilis'te polisten şok uygulamalar



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te polisler, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak şok uygulamalar yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Trafik Tescil Denetleme, Asayiş, Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla 85 polis, kent merkezinde birden fazla noktada eş zamanlı olarak şok uygulama gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren şok uygulamalarda umuma açık yerler, araçlar ve yayalar denetlendi. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerine narkotik köpeğinin de yer aldığı uygulamalarda, ev, iş yeri ve araçlarda didik didik uyuşturucu aranıyor. Ekipler, uygulamalar kapsamında, ev ve iş yerlerine de baskınlar düzenliyor. Geniş güvenlik önlemi altında gerçeklen uygulamalarda, 29 iş yeri ve 29 araç denetlenirken, 220 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Şok uygulamaların süreceği bildirildi.

(MAD-SD-HA-Y)



09.05.2017 11:13:55 TSI

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