TCDD 1. Bölge Müdürü Aslan, Bayırköy'de incelemede bulundu
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan, Bilecik'in Bayırköy beldesine gelerek belde içinden geçen demiryolunda incelemede bulundu.
İncelemeler sonrası açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'ın beldelerine gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek,"Beldemiz için büyük önem taşıyan bu projeye destek veren bölge müdürümüz ve ekibine, özellikle de projemizin takibinde bizi yalnız bırakmayan milletvekilimiz sayın Halil Eldemir 'e beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)
09.05.2017 11:14:27 TSI
NNNN