ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TCDD 1. Bölge Müdürü Aslan, Bayırköy'de incelemede bulundu

09 Mayıs 2017 Salı, 11:05
TCDD 1. Bölge Müdürü Aslan, Bayırköy'de incelemede bulundu
TCDD 1. Bölge Müdürü Aslan, Bayırköy'de incelemede bulundu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan, Bilecik'in Bayırköy beldesine gelerek belde içinden geçen demiryolunda incelemede bulundu.
İncelemeler sonrası açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'ın beldelerine gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek,"Beldemiz için büyük önem taşıyan bu projeye destek veren bölge müdürümüz ve ekibine, özellikle de projemizin takibinde bizi yalnız bırakmayan milletvekilimiz sayın Halil Eldemir 'e beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)

09.05.2017 11:14:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI KARABIYIK, GENÇ ÇİFTİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU
Başkan Yağcı, haftalık istişare toplantısı gerçekleştirdi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, HAFTALIK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
Başkan Yağcı nikah şahitliği yaptı, damat gözyaşlarını tutamadı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI, DAMAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hadis Ezberleme Yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet
YEREL

HADİS EZBERLEME YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE BİSİKLET
Zabıtadan S Plaka denetimi
YEREL

ZABITADAN S PLAKA DENETİMİ
Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE ALT YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes törenle açıldı
YEREL

BOZÜYÜK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN KERMES TÖRENLE AÇILDI
Sen misin cevizin tadına bakan
YEREL

SEN MİSİN CEVİZİN TADINA BAKAN
Rehber öğretmenlere &quot;Tercih Danışmanlığı&quot; eğitimleri verilmeye başlandı
YEREL

REHBER ÖĞRETMENLERE "TERCİH DANIŞMANLIĞI" EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLANDI
Suzan Kardeş, Vezirhan halkına konser verecek
YEREL

SUZAN KARDEŞ, VEZİRHAN HALKINA KONSER VERECEK
Bilecik İl Mütfü Vekili Ahmet Tokgöz'ün Beraat Kandili mesajı
YEREL

BİLECİK İL MÜTFÜ VEKİLİ AHMET TOKGÖZ'ÜN BERAAT KANDİLİ MESAJI
AK Parti heyeti, Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hıdrellez etkinliğine katıldı
YEREL

AK PARTİ HEYETİ, BİLECİK SİNOPLULAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN HIDRELLEZ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Başkan Duymuş, Hıdrellez şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ, HIDRELLEZ ŞENLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yalçın genç çiftin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI
AK Parti heyeti 19 köyde Hıdrellez etkinliklerine katıldı
YEREL

AK PARTİ HEYETİ 19 KÖYDE HIDRELLEZ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yalçın'a Bursa'dan ziyaret
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'A BURSA'DAN ZİYARET
Başkan Yağcı, 6 köy gezerek Hıdrellez etkinliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, 6 KÖY GEZEREK HIDRELLEZ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yaman belediye personeli genç çiftin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN YAMAN BELEDİYE PERSONELİ GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI
Başkanlar Hıdırellez şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKANLAR HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİNE KATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş
TEKNOLOJİ

TSK 24 TANE BİRDEN SİPARİŞ VERDİ

1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini