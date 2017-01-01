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Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



İbrahim Yetkin

KONYA (İHA) - Konya'da Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı şahıslardan biri tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Sülün Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yürüyen Suriye uyruklu 27 yaşındaki Abdullah M., henüz belirlenemeyen nedenle bir grup ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah M. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olaydan sonra kaçarken, yaralanan Suriyeli şahıs için çevredeki vatandaşlar ambulansa haber verdi. Yaralı şahıs, ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacağından yaralanan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İY-AH-Y)



09.05.2017 11:15:04 TSI

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