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Anneler ile çocukları teraryum atölyesinde buluşuyor

09 Mayıs 2017 Salı, 11:06
Anneler ile çocukları teraryum atölyesinde buluşuyor
Anneler ile çocukları teraryum atölyesinde buluşuyor

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, anneler ve çocuklarını Anneler Günü'ne özel Teraryum Atölyesi ile botanik dünyasında buluşturacak.
AVM'de 13 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 ve 15.00'da iki ayrı seans olmak üzere gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar teraryum eğitimi ile kendi hayal dünyasını yaratacak.
Çeşitli bitkilerin cam fanus içerisine yerleştirildiği minyatür ekosistem olarak adlandırılan Teraryum Atölyesi ile katılımcılar eğitmenler eşliğinde sukulentler, kuru bitkiler ve taşlarla doğanın bir parçası haline getirdikleri teraryumlarını, minyatür dünyalara dönüştürüyorlar.
Atölye çalışmasına katılan çocuklar, hayal güçlerini konuşturarak yaptıkları rengarenk teraryumları, etkinlik sonunda annelerine hediye edebilecekler.
(ELF-Y)

09.05.2017 11:15:23 TSI
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