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Pazarlar'da futbol turnuvası



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları arasında kaynaşmayı sağlamak, vatandaşları ve kurum çalışanlarını spora teşvik etmek amacı ile Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası" başladı.

18 Mayıs tarihine kadar sürecek olan turnuvaya 11 takım katılıyor. İki grup olarak oynanacak olan futbol maçlarında gruplardan çıkan takımlar çeyrek final, yarıfinal maçlarında yaparak kalan iki takım 18 Mayıs günü oynanacak final maçı ile turnuvanın tamamlanacağı bildirildi.

Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası başlama vuruşunu yapan İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, turnuvaya iştirak eden tüm takımlara ve oyunculara başarılar diledi.

Futbol turnuvasının başlama vuruşundan önce Kaymakam Ahmet Karaaslan ve beraberindeki heyet takımlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, "Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün düzenlediği Kaymakamlık Futbol turnuvası başladı. 18 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan turnuvada 11 takımımız mücadele edecek. Bu turnuvaları da birer klasik haline getirerek devamlılığını sağlamak istiyoruz" dedi.(MB-EFE)



09.05.2017 11:15:36 TSI

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