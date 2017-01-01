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İzmit'te okuma yazma seferberliği



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Gökçeören Köyü'nde açılan okuma yazma kursu sayesinde 20 kadın okur yazar olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kadın kursiyerler, haftanın 4 günü 09.00-14.00 saatleri arasında köy konağında açılan kursa gidiyor. Esra Taşdemir'in öğretmenliğini yaptığı kursun 1. kademesini büyük bir başarıyla geçen köy kadınları, kursun 2. kademesine de aynı heyecan ve istekle devam ediyorlar. Kurs öğretmeni Esra Taşdemir, yaş ortalamaları 55 olan kadınların azim ve heyecanının kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade ederek, "Kadınlarımız, ağır köy çalışma şartlarına rağmen kursu hiç aksatmıyorlar. Çoğu zaman kurs saatinden önce gelen kadınların hepsi okuma yazmayı söktüler ve artık bir gazeteyi rahatlıkla okuyabiliyorlar. Haziran ayında sona erecek kursu bitiren kadınlara okur yazar belgesi vereceğiz" dedi.

'Öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek kursa başladığını belirten kursiyerlerden 68 yaşındaki Şaziye Kaya, "Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek bu kursa başladım. Okuma yazma bilmiyor olmanın sıkıntısını yıllardır çekiyordum. Kurs sayesinde artık rahatlıkla okuyup yazabiliyorum. Hayat benim için şimdi başladı. Doktora gittiğimde ismimi okuyabiliyor olmanın verdiği mutluluğu tarif bile edemem. Öğretmenimize, bize imkan sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(İG-GY-Y)



09.05.2017 11:15:39 TSI

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