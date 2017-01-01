AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin kızının düğününe katılarak, mutluluklarına ortak oldu.
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin kızı Nurbanu Akmeşe, İstanbul'da yapılan düğünde Yusuf Takçı ile yaşamlarını birleştirdiler. Takcı çiftinin nikahlarını Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay kıyarken, düğüne Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık AK Parti 1. Bölge İl Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Güğünde genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Karabıyık, üzerinde Kayı amblemi olan bir tabak hediye etti.
(CKT-MET-Y)
09.05.2017 11:15:43 TSI
NNNN