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Şehitler Ortaokulu, Almanya'dan döndü



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Şehitler Ortaokulu, Almanya-Türkiye Gençlik Köprüsü programı kapsamında kabul edilen "Almanya-Türkiye Arasındaki Köprü Sanattır" isimli proje kapsamında Bremen şehrinde Roland zu Bremen Oberschule öğrencileri yurda döndü.

Proje kapsamında Roland Center Alışveriş merkezinde Alman ve Türk öğrencilerin yaptıkları ebru çalışmalarını sergiledi. Sergiye Huchting Yerel Büro Müdürü, Christian Schlesselmann, Türk kökenli milletvekili Şükrü Şenkal ve gurbetçi vatandaşlar katıldı. Projede yer alan Şehitler Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri proje süresince gruba göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı Bremen Kütahyalılar Derneği Başkanı Yahya Çiçek'e ve dernek üyelerine, öğrenciler hazırladıkları ebru eseri ile teşekkürlerini sundular. (Tİ - EFE)



09.05.2017 11:17:17 TSI

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