'15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' anısına futbol turnuvası
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvası, 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.30'da Simav ilçe stadında başlayacak.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, herkes için spor ilkesiyle Simav'da futbol turnuvası yapılacağını belirtti. Özkan " 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşlarımızın anısına futbol turnuvası düzenledik. Son olarak kazandığımız zaferimiz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında kazandığımız zaferdir. Milletimizin gösterdiği bu dayanışmayı unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak, şehitlerimizi ebediyete kadar hatırlamak adına üzerimize düşen ne varsa, yapmamız boynumuzun borcudur. Bu vatan topraklarını canlarıyla koruyan şehitlerimizi ne kadar ansak azdır. Belediye spor, Esnaf spor, Kaymakamlık ve Muhtarlar'ın katılacağı, barış ve kardeşliği amaçladığımız futbol turnuvasının kaybedeni olmayacak" dedi. (MEİ-EFE)
09.05.2017 11:17:55 TSI
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