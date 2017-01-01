YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her ay İl Yönetim Kurulu Toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, "Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Toplantımıza İl Kadın Kolları Başkanımız Avukat Ümran Erdoğan Karayiğit ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Servet Yılmaz da katıldı. Hem kadınlarımız hem de gençlerimizin yapacağı çalışmaların hakkında onlarında fikirlerini aldık" dedi.

(CKT-MET-Y)



09.05.2017 11:18:11 TSI

NNNN

